पीएम मोदी गोवा के प्राचीन मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण, कर्नाटक भी जाएंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण गोवा जिले के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसके अलावा, वह कर्नाटक का भी दौरा करेंगे।

श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ के एक प्रतिनिधि ने बताया कि प्रधानमंत्री दोपहर 3:45 बजे मठ स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे।मठ की केंद्रीय समिति की अध्यक्ष श्रीनिवास डेम्पो ने कहा कि मठ के परिसर में एक विशेष हेलीपैड का निर्माण किया गया है। श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा।

गोवा के लोक निर्माण विभाग के मंत्री दीपांबर कामत ने कहा कि इस प्रतिमा को गुजरात में 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' का निर्माण करने वाले शिल्पकार राम सुतार ने बनाया है। यह भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। मोदी मठ में स्थित मंदिर का दौरा कर एक सभा को संबोधित करेंगे। मठ परंपरा के 550 वर्षों के उपलक्ष्य में 27 नवंबर से सात दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

गोवा में मठ का परिसर 370 वर्ष पहले कोंकण (दक्षिण गोवा जिले) के पार्टागल गांव में स्थापित था। मठ के परिसर को पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे। वे पवित्र कणक कंडी के लिए कणक कवच (स्वर्ण आवरण) भी समर्पित करेंगे, जो एक पवित्र खिड़की है, जिसके माध्यम से संत कणकदास का भगवान कृष्ण का दिव्य दर्शन हुआ था।