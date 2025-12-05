Language
    पीएम मोदी लोकसभा में 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, राज्यसभा में अमित शाह संभालेंगे कमान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:14 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को लोकसभा में 'वंदे मातरम्' पर चर्चा शुरू करेंगे, जबकि राज्यसभा में अमित शाह नेतृत्व करेंगे। सरकार का उद्देश्य इस म ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम् के 150वें वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा करेंगे।

    इसी तरह चुनावों के लिए मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) समेत चुनाव सुधारों के विवादास्पद विषय पर लोकसभा में नौ और दस दिसंबर को चर्चा होने की संभावना है। जबकि राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा 10 और 11 दिसंबर को चर्चा हो सकती है।

    सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में निचले सदन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्री भी इस दिनभर की चर्चा में भाग लेंगे। लोकसभा की चर्चा में अंतिम वक्ता सत्तारूढ़ भाजपा से होगा।

    राज्यसभा में गृह मंत्री चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि उच्च सदन के नेता जेपी नड्डा भी इस चर्चा में भाग लेंगे। चुनाव सुधारों पर चर्चा के बारे में सूत्रों ने कहा कि यह व्यापक विषय के सभी पहलुओं को कवर करेगी और केवल एसआइआर के सीमित विषय पर नहीं होगी।

    चर्चा चुनाव सुधारों के विषय पर होगी, न कि केवल एसआइआर पर। इन दो विषयों पर चर्चा आयोजित करने के निर्णय सभी पार्टियों की बैठक और संबंधित सदन की व्यवसाय सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठकों के बाद लिए गए।

    पिछले सत्र में विपक्ष की एसआइआर पर चर्चा की मांग के कारण स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी, जो उस समय बिहार में चल रही थी।

    चुनाव आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल में एसआइआर की घोषणा की थी। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे।

    असम में जहां 2026 में चुनाव होने हैं, चुनावी सूची का पुनरीक्षण अलग से घोषित किया गया था। इसे 'विशेष पुनरीक्षण' कहा जा रहा है।


    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)