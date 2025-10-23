पीएम मोदी रोजगार मेले में सौंपेंगे 51000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र, देशभर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे कार्यक्रम

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले के दौरान 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

वह वीडियो कांफ्रेंस के जरिये लोगों को संबोधित करेंगे और देशभर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोहों में डाक विभाग और अन्य सरकारी विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

इस समारोह में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहेंगे। देशभर में रोजगार मेलों के जरिये अब तक 10 लाख से ज्यादा भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं।