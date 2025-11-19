पीएम मोदी आज सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, जनसमूह को करेंगे संबोधित

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:56 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में दिवंगत आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक वह पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के आश्रम और महासमाधि स्थल का दौरा भी करेंगे। 

    पीएम मोदी आज सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल (फोटो- एएनआई)

    पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में दिवंगत आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक वह पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के आश्रम और महासमाधि स्थल का दौरा भी करेंगे।

    इस अवसर पर प्रधानमंत्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत को सम्मान देते हुए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे।

    साथ ही कार्यक्रम के दौरान जनसमूह को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे। वहां पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

    तमिलनाडु में कार्यक्रम के दौरान, वह देश भर के नौ करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे।

    तमिलनाडु प्राकृतिक कृषि हितधारक मंच द्वारा 19-21 नवंबर तक दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

     

    इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और रसायन-मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और भारत के कृषि भविष्य के लिए एक व्यवहार्य, जलवायु-अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ माडल के रूप में प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि की ओर बदलाव को गति प्रदान करना है।