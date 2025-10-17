'भारत अब रुकनेवाला नहीं, आतंकी हमलों पर चुप नहीं बैठेंगे', सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि भारत ने आतंकी हमलों पर चुप रहने की नीति त्याग दी है और हमने ऐसी किसी भी ऐसी घटना पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से जवाब देने का फैसला कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत अब थमने के मूड में नहीं है- पीएम पीएम ने कहा, चाहे जितनी रुकावटें आएं, भारत अब थमने के मूड में नहीं है। हम न रुकेंगे, न थमेंगे, 140 करोड़ देशवासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहां एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी हमलों के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा, बल्कि हवाई हमलों, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिये मुंहतोड़ जवाब देगा।

अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''जब विश्व स्तर पर युद्ध सुर्खियां बन गए, तब भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए आलोचकों को गलत साबित कर दिया।'' पिछले 11 वर्षों में हमने हर डर को दूर किया है- पीएम मोदी पीएम ने कहा कि जब दुनिया सोचती थी कि तमाम बाधाओं से घिरा भारत आगे नहीं बढ़ सकता, तब हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। पिछले 11 वर्षों में हमने हर डर को दूर किया है और हर चुनौती पर विजय पाई हैं। आज की दुनिया जब तमाम तरह की बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में लगातार आगे बढ़ रहे भारत के बारे में बात करना स्वाभाविक हो जाता है।

उन्होंने कहा, ''आज भारत पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। चिप्स से लेकर जहाज तक, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ है।'' पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हमला पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें मजबूरी में सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती थीं, लेकिन अब हम दृढ़ विश्वास के साथ इन पर काम करते हैं। हमने हर जोखिम को सुधार में बदल दिया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके चलते देश में नॉन परफार्मिंग असेट (एनपीए) का पहाड़ खड़ा हो गया।

अवसरों से भरा है भारत पीएम ने कहा कि वित्त एवं अन्य संस्थानों का लोकतांत्रिककरण भारत के निरंतर विकास का अहम पहलू है। लोग भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं और वे तभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, जब उन पर सरकार का कोई दबाव या दखलंदाजी न हो। भारत ने डिजिटल वित्तीय ढांचे पर सभी को गलत साबित कर दिया है। दुनिया भी भारत को भरोसेमंद, जिम्मेदार, लचीले साझीदार और अवसरों से भरी धरती के रूप में देख रही है।

नक्सल मुक्त भारत मोदी की गारंटी पीएम मोदी ने कहा कि भारत में माओवादी आतंकवाद का संकट खात्मे के करीब है। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि देश शीघ्र ही इस खतरे से मुक्त हो जाएगा। पीएम ने कहा कि माओवादी आतंक के गढ़ में 60-70 साल बाद पहली बार दिवाली मनाई जाएगी। बस्तर के लोग बस्तर ओलिंपिक आयोजित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अपने शासन में माओवादी आतंकवाद को छिपाते थे। देश का करीब हर बड़ा राज्य नक्सली ¨हसा और माओवादी आतंक की चपेट में था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, जो माथे पर संविधान लेकर नाचते हैं, वो आज भी दिन रात माओवादियों की रक्षा में लगे हैं।

देश के 125 जिलों में फैला माओवाद आज 11 जिलों तक सिमटा इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के 125 जिलों में फैला माओवाद आज 11 जिलों तक सिमट चुका है, जिनमें से तीन जिले ही सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बीते कुछ सालों में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं।