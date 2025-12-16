Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'भारत के पास स्किल और स्केल दोनों...', जॉर्डन में बिजनेस मीट के दौरान और क्या बोले PM मोदी?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के चार दिवसीय दौरे पर हैं। उनके दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है, जहां उन्होंने बिजनेस मीट को संबोधित किया। पीएम मोदी ...और पढ़ें

    Hero Image

    जॉर्डन में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोटो - X/@narendramodi

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के चार दिवसीय दौरे पर हैं। उनके दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन में है, जहां पीएम मोदी ने बिजनेस मीट को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर बात की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी ने कहा, "दुनिया में कई देशों के साथ सीमाएं तो मिलती ही हैं, कई देशों के बाजार भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं, जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक-साथ मिलते हैं।"

    जॉर्डन के राजा से क्या हुई बात?

    पीएम मोदी ने बताया, "कल जॉर्डर के राजा के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था कि भूगोल को अवसर में और अवसर को विकास में कैसे बदला जाए? इसपर हमने विस्तार से चर्चा की। जॉर्डन आज एक ऐसा ब्रिज बना है, जो अलग-अलग क्षेत्रों के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में काफी मदद कर रही है।"

    Jordan PM Modi

    जॉर्डन के प्रिंस अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय के साथ जॉर्डन संग्रहालय जाते हुए पीएम मोदी। फोटो- X

    पीएम मोदी ने आगे कहा, "भारतीय कंपनियां जॉर्डन के माध्यम से अमेरिका और कनाडा समेत अन्य देशों की बाजारों तक पहुंच बना सकती हैं। मैं सभी भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा।"