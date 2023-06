'Ocean Ring of Yoga ने बनाया इसे खास, आज वैश्विक आंदोलन बन गया है योग', पीएम मोदी ने अमेरिका से दिया संदेश

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है, जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है।

Sharing my message on International Day of Yoga. https://t.co/4tGLQ7Jolo