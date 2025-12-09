Language
    'जनता को परेशान करने के लिए नियम ना बनाएं', इंडिगो संकट पर बोले पीएम मोदी

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस की समस्याओं के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियम जनता को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए होने चाहिए। किरेन ...और पढ़ें

    पीएम मोदी ने इंडिगो संकट पर कहा है कि आम नागरिकों को ध्यान में रखकर नियम बनना चाहिए।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस के हालिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि नियम-कानून बनाने का मकसद सिर्फ सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम भारतीय नागरिकों को परेशान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को एनडीए के सांसदों की बैठक में पीएम के बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की है।

    पीएम की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब इंडिगो की कई फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी और देरी की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है और कई उड़ानें रद भी हो रही हैं।

    क्या बोले पीएम मोदी?

    किरेन रिजिजू के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी नियम बनते हैं, वे प्रशासन को मजबूत करें, लोगों की जिंदगी आसान करें, न कि उन्हें मुश्किल में डालें। पीएम का जोर इस बात पर था कि किसी भी नीति या नियम का असर सीधे आम आदमी पर पड़ता है, इसलिए उसमें संवेदनशीलता जरूरी है।

    रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने इंडिगो के मौजूदा संकट का जिक्र करते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि यात्रियों की परेशानी को कम से कम करना सरकार की प्राथमिकता है।

