पीएम मोदी ने पुतिन के सामने उठाया रूसी सेना में भारतीयों का मुद्दा, बोले- उनकी सुरक्षित वापसी हो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि भारत रूसी सेना में शामिल हुए अपने नागरिकों की रिहाई के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सामने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती का मामला उठाया है।

मिसरी ने भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में शामिल होने के ऑफर स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ''मैं इस मौके पर दोहराना चाहूंगा कि हमारे नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी ऑफर से बहुत सावधानी से बचना चाहिए। हम वहां फंसे लोगों के कई मामले देख रहे हैं, जो बचाने और बाहर निकालने की अपील कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हम इस कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं।''