'हम यहीं नहीं रुकेंगे...', GST पर सरकार देगी एक और खुशखबरी; पीएम मोदी ने दिए संकेत

केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरों में कटौती करके लोगों को राहत दी है। पीएम मोदी ने नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन में कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ टैक्स और कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में एक लाख की खरीदारी पर 25 हजार का टैक्स लगता था जो अब घटकर 5-6 हजार रुपये रह गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में लोगों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी की कीमतों में कटौती की। जीएसटी की नई दरें सोमवार यानी 22 सितंबर से लागू हो गईं। इस तोहफे के बाद के बाद पीएम मोदी ने एक और खुशखबरी दी है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ टैक्स को और कम किया जाएगा। उन्होंने जीएसटी की दरों में और कटौती के भी संकेत दिए।

जानिए क्या बोले पीएम मोदी? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में एक लाख की खरीदारी पर करीब 25 हजार का टैक्स लगता था। अब वह टैक्स घटकर 5-6 हजार रुपये रह गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी लोगों से झूठ बोल रहे हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने भारत के लोगों की आय और बचत में वृद्धि की है। हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं। जैसे-जैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते रहेंगे, हम टैक्स को कम करना जारी रखेंगे। जीएसटी सुधारों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।

#WATCH | Gautam Buddha Nagar, UP | Prime Minister Narendra Modi says, "... To hide their pre-2014 failures, Congress and its allies are lying to the people... We have increased the income and savings of the people of India... We are not going to stop here... As we continue to… pic.twitter.com/9Zt9mhhJB9 — ANI (@ANI) September 25, 2025 'हमें किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं' पीएम मोदी ने इस दौरान भारत के आत्मनिर्भरता की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और अब अपने विकास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना स्वीकार नहीं करेगा।