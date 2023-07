'स्पेस जगत का नया अध्याय', चंद्रयान-3 के लॉन्च पर PM Modi और राष्ट्रपति मुर्मू ने किया ट्वीट; बताया गर्व का पल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से तीसरे चंद्रयान-3 को 14 जुलाई, 2023 को दो बजकर 35 मिनट पर लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए देशवासियों को बधाई दी।

इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए इसे स्पेस जगत का एक नया अध्याय बताया। पीएम मोदी ने कहा, "चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भर रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं!"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पल को मील का पत्थर बताते हुए ट्वीट किया, "भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। @ISRO टीम और वे सभी लोग जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया उन सभी को बधाई! यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चंद्र मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

