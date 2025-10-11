प्रधानमंत्री मोदी ने जेपी और देशमुख की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, पोस्ट किया जयप्रकाश नारायण की जेल डायरी का एक पेज
प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि लोकनायक नारायण ने आपातकाल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, नागरिकों को सशक्त बनाने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने हेतु 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान करते हुए जीवन समर्पित किया। उन्होंने देशमुख को दूरदर्शी समाज सुधारक व ग्रामीण सशक्तीकरण का समर्थक बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आपातकाल के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण और जनसंघ नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि लोकनायक ने अपना जीवन आम नागरिकों को सशक्त बनाने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया।
उन्होंने कहा, ''संपूर्ण क्रांति के उनके आह्वान ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें समानता, नैतिकता और सुशासन पर आधारित राष्ट्र की कल्पना की गई थी। उन्होंने कई जन आंदोलनों को प्रेरित किया, खासकर बिहार और गुजरात में, जिससे पूरे भारत में सामाजिक-राजनीतिक जागृति आई।''
आंदोलनों से हिली थी कांग्रेस सरकार
इन आंदोलनों ने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री ने जेल डायरी का एक पृष्ठ भी पोस्ट किया है। यह जयप्रकाश नारायण ने जेल में रहते हुए लिखी थी। मोदी ने नारायण की पंक्तियों को रेखांकित करते हुए कहा, 'भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में ठोकी गई प्रत्येक कील मेरे दिल में ठोकी गई कील के समान है।' देशमुख को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी ने कहा कि वे एक दूरदर्शी समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण सशक्तीकरण के समर्थक थे।
