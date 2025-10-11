प्रधानमंत्री मोदी ने जेपी और देशमुख की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, पोस्ट किया जयप्रकाश नारायण की जेल डायरी का एक पेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आपातकाल के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण और जनसंघ नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि लोकनायक ने अपना जीवन आम नागरिकों को सशक्त बनाने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया।

उन्होंने कहा, ''संपूर्ण क्रांति के उनके आह्वान ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें समानता, नैतिकता और सुशासन पर आधारित राष्ट्र की कल्पना की गई थी। उन्होंने कई जन आंदोलनों को प्रेरित किया, खासकर बिहार और गुजरात में, जिससे पूरे भारत में सामाजिक-राजनीतिक जागृति आई।''