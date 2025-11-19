पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि, लिखा ये पोस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 108वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट करते हुए कहा, "पूर्व PM श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि।"

'भारत की लौह महिला' के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को इलाहाबाद, (वर्तमान प्रयागराज) उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थीं जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी 108वीं जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

आखिरी बलिदान लाखों सलाम वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स किए एक पोस्ट में कहा कि इंदिरा गांधी की शानदार और जोशीली लीडरशिप, जिसमें उन्होंने जबरदस्त राजनीतिक हिम्मत दिखाई, हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। उनके पक्के इरादे और जनता की सेवा के लिए जिंदगी भर के समर्पण ने भारत की तरक्की के सफर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उनका आखिरी बलिदान लाखों सलाम का हकदार है। उनकी जयंती पर, हम उनकी हमेशा रहने वाली विरासत को आदर के साथ श्रद्धांजलि देते हैं।



कब से कब तक संभाला पद बता दें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थीं और बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी रहीं। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 31 अक्टूबर, 1984 को अपनी हत्या तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।