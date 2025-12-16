'उनकी वीरता को मेरा सलाम...', विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी युद्ध में बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा, "विजय दिवस के मौके पर भारत माता के वीर सपूतों को नमन करती हूं। उनकी वीरता, बहादुरी और मातृभूमि के प्रति समर्पण हमेशा देश को गौरवान्वित करना रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आत्मनिर्भरता, रणनीतिक, दृढ़ संकल्प और आधुनिक युद्ध तकनीकों की मदद से शानदार प्रदर्शन किया। यह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं सभी सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद!"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ ऑर्मी हाउस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। फोटो - पीटीआई

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विजय दिवस पर पोस्ट शेयर करते हुए सेना के शौर्य की सराहना की है। उन्होंने लिखा, "आज ही के दिन 1971 में इतिहास रचा गया था। भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया था और दुनिया का नया नक्शा स्थापित किया था। इंदिरा गांधी जी की दूरदर्शी और साहरी नेतृत्व में यह जीत एक शानदार उदाहरण बनी थी। हम भारतीय सैन्य शक्ति और मुक्ति वाहिनी की वीरता और बलिदान के लिए उन्हें नमन करते हैं। भारत माता के इन वीर सपूतों के बलिदान और समर्पण को यह देश हमेशा याद रखेगा।"