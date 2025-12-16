'उनकी वीरता को मेरा सलाम...', विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट
पीएम मोदी ने 54वें विजय दिवस पर 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए देश के लिए जान न ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 16 दिसंबर 1971, यही वो दिन है जब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए बांग्लादेश को आजाद करवाया था। इस दिन को विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। आज 54वें विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को बधाई दी है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए 1971 के बहादुर जवानों को भी याद किया है, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने युद्ध में बलिदान हुए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
कोलकाता में विजय दिवस का जश्न। फोटो - पीटीआई
पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "विजय पर हम उन वीर सैनिकों को याद करते हैं, जिनके साहस और बलिदान ने 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उनके दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और इस दिन को इतिहास में हमेशा के लिए गौरव के पल के रूप में अंकित कर दिया। उनकी वीरता को मेरा सलाम, यह हमेशा भारतीय पीढ़ियों को प्रेरणा देगी।"
On Vijay Diwas, we remember the brave soldiers whose courage and sacrifice ensured India had a historic victory in 1971. Their steadfast resolve and selfless service protected our nation and etched a moment of pride in our history. This day stands as a salute to their valour and…— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी युद्ध में बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा, "विजय दिवस के मौके पर भारत माता के वीर सपूतों को नमन करती हूं। उनकी वीरता, बहादुरी और मातृभूमि के प्रति समर्पण हमेशा देश को गौरवान्वित करना रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आत्मनिर्भरता, रणनीतिक, दृढ़ संकल्प और आधुनिक युद्ध तकनीकों की मदद से शानदार प्रदर्शन किया। यह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं सभी सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद!"
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ ऑर्मी हाउस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। फोटो - पीटीआई
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विजय दिवस पर पोस्ट शेयर करते हुए सेना के शौर्य की सराहना की है। उन्होंने लिखा, "आज ही के दिन 1971 में इतिहास रचा गया था। भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया था और दुनिया का नया नक्शा स्थापित किया था। इंदिरा गांधी जी की दूरदर्शी और साहरी नेतृत्व में यह जीत एक शानदार उदाहरण बनी थी। हम भारतीय सैन्य शक्ति और मुक्ति वाहिनी की वीरता और बलिदान के लिए उन्हें नमन करते हैं। भारत माता के इन वीर सपूतों के बलिदान और समर्पण को यह देश हमेशा याद रखेगा।"
