Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'उनकी वीरता को मेरा सलाम...', विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:47 AM (IST)

    पीएम मोदी ने 54वें विजय दिवस पर 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए देश के लिए जान न ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 16 दिसंबर 1971, यही वो दिन है जब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए बांग्लादेश को आजाद करवाया था। इस दिन को विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। आज 54वें विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को बधाई दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए 1971 के बहादुर जवानों को भी याद किया है, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने युद्ध में बलिदान हुए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

    Vijay Diwas 2025

    कोलकाता में विजय दिवस का जश्न। फोटो - पीटीआई

    पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट

    पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "विजय पर हम उन वीर सैनिकों को याद करते हैं, जिनके साहस और बलिदान ने 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उनके दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और इस दिन को इतिहास में हमेशा के लिए गौरव के पल के रूप में अंकित कर दिया। उनकी वीरता को मेरा सलाम, यह हमेशा भारतीय पीढ़ियों को प्रेरणा देगी।"

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी युद्ध में बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा, "विजय दिवस के मौके पर भारत माता के वीर सपूतों को नमन करती हूं। उनकी वीरता, बहादुरी और मातृभूमि के प्रति समर्पण हमेशा देश को गौरवान्वित करना रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आत्मनिर्भरता, रणनीतिक, दृढ़ संकल्प और आधुनिक युद्ध तकनीकों की मदद से शानदार प्रदर्शन किया। यह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं सभी सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद!"

    President Murmu and Rajnath Singh

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ ऑर्मी हाउस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। फोटो - पीटीआई 

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विजय दिवस पर पोस्ट शेयर करते हुए सेना के शौर्य की सराहना की है। उन्होंने लिखा, "आज ही के दिन 1971 में इतिहास रचा गया था। भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया था और दुनिया का नया नक्शा स्थापित किया था। इंदिरा गांधी जी की दूरदर्शी और साहरी नेतृत्व में यह जीत एक शानदार उदाहरण बनी थी। हम भारतीय सैन्य शक्ति और मुक्ति वाहिनी की वीरता और बलिदान के लिए उन्हें नमन करते हैं। भारत माता के इन वीर सपूतों के बलिदान और समर्पण को यह देश हमेशा याद रखेगा।"

    यह भी पढ़ें- 1971 का भारत-पाक युद्ध, देहरादून के पांच भाइयों ने एक साथ लिया इसमें हिस्सा; कायम की अद्वितीय मिसाल

    यह भी पढ़ें- 1971 के भारत-पाक युद्ध में उत्तराखंड के वीर योद्धाओं ने मनवाया था लोहा, 248 लाल हुए थे बलिदान