Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैकाले ने सोच को गुलाम बनाया, अब आजादी जरूरी... भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर बोले PM मोदी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैकाले ने भारत की सांस्कृतिक नींव को कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने 2035 तक मैकाले के फैसलों से हुए नुकसान को ठीक करने की आवश्यकता बताई, क्योंकि उस वर्ष भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के 200 साल पूरे हो जाएंगे। पीएम मोदी ने स्थानीय भाषाओं के महत्व पर जोर दिया और 'मनोवैज्ञानिक गुलामी' को खत्म करने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर बोले PM मोदी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ब्रिटिश इतिहासकार और पॉलिटिशियन थॉमस बैबिंगटन मैकाले का जिक्र किया। दिल्ली में छठे रामनाथ गोयनका लेक्चर में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल बाद, 200 साल हो जाएंगे, जब मैकाले ने भारत की सांस्कृतिक नींव को उखाड़ फेंकने के लिए एक कॉलोनियल कैंपेन शुरू किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह दशक भारत के लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि देश को 2035 से पहले मैकाले के फैसलों से हुए नुकसान को ठीक करने की जरूरत है, जब भारत एजुकेशन में इंग्लिश भाषा को लागू करने के 200 साल पूरे कर लेगा।

    PM मोदी ने कहा, 'जापान, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों ने कई वेस्टर्न तरीकों को अपनाया लेकिन अपनी लोकल भाषाओं से कभी समझौता नहीं किया। इसीलिए 'नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी' लोकल भाषाओं में एजुकेशन पर खास जोर देती है।' उन्होंने साफ किया कि सरकार इंग्लिश भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं का मजबूती से सपोर्ट करती है।

    भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर मैकाले का प्रभाव

    1835 में, मैकाले ने भारत के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश भाषा को लागू करने का फैसला किया और वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की पढ़ाई शुरू करने की बात कही। उस समय, कॉलोनियल ताकतें भारतीय एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटेन में अपने 'वेस्टर्न' एजुकेशन मॉडल से कमतर मानती थीं।

    मैकाले का लंबे समय का लक्ष्य भारतीयों का एक नया वर्ग बनाना था जो पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को अपनाकर बड़े हों। कॉलोनियल भारत में पॉलिसी में बदलाव, जिसने पश्चिमी शिक्षा का पक्ष लिया और ऊपर उठने का वादा किया, उससे भारत के पारंपरिक शिक्षा सिस्टम और स्थानीय भाषाओं के लिए सपोर्ट खत्म हो गया।

    मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पर विवाद 

    इतिहासकारों का कहना है कि मैकाले का मानना था कि भारतीयों का एक नया वर्ग जो अंग्रेजी जानता है और पश्चिमी सोच से परिचित होगा उसे ब्रिटिश कॉलोनियल ताकतों और आम लोगों के बीच एक पुल का काम करेगा।

    1835 में छपे 'मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन' में उनका कोट विवादित हो गया। जोहाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ हद तक तोड़-मरोड़कर भी पेश किया गया। 'मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन, के अनुसार:-

    'सभी पार्टियां एक बात पर सहमत लगती हैं, कि भारत के लोगों में आम तौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो कोई साहित्यिक जानकारी है, न ही वैज्ञानिक, और इसके अलावा वे इतनी खराब और भद्दी हैं कि जब तक उन्हें किसी और जगह से बेहतर नहीं बनाया जाता, तब तक उनमें कोई भी कीमती काम ट्रांसलेट करना आसान नहीं होगा।'

    'ऐसा लगता है कि सभी तरफ से यह माना जाता है कि जिन लोगों के पास हायर स्टडी करने के साधन हैं, उनका दिमागी सुधार अभी सिर्फ किसी ऐसी भाषा से हो सकता है जो उनके बीच आम न हो। तो वह भाषा क्या होगी? कमेटी के आधे लोग मानते हैं कि वह इंग्लिश होनी चाहिए। बाकी आधे लोग अरबी और संस्कृत की जोरदार सलाह देते हैं। मुझे लगता है कि पूरा सवाल यह है - कौन सी भाषा जानने लायक सबसे अच्छी है?'

    'मुझे संस्कृत या अरबी की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं उनकी कीमत का सही अंदाजा लगाने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, किया है। मैंने सबसे मशहूर अरबी और संस्कृत की किताबों के ट्रांसलेशन पढ़े हैं।'

    'मैंने यहां और घर पर, उन लोगों से बात की है जो पूर्वी भाषाओं में माहिर थे। मैं खुद ओरिएंटलिस्ट की वैल्यू पर ओरिएंटल पढ़ाई को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मुझे उनमें से कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो इस बात से इनकार कर सके कि एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देसी लिटरेचर के बराबर है।'

    इंग्लिश को इंडियन सिस्टम में लाने का असर 

    मैकाले के वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम और भारत के पारंपरिक सिस्टम को बदलने के लिए इंग्लिश भाषा को लाने का तुरंत असर यह हुआ कि इंडियन सिस्टम में दिलचस्पी अचानक कम हो गई। इससे ज्यादा कल्चरल और लंबे समय तक चलने वाला नुकसान समाज में बंटवारा और इंडियन नॉलेज पर शक के बीज बोना था।

    लगभग 200 साल पहले तय की गई मैकाले की पॉलिसी का आज जो नतीजा है, उसे PM मोदी ने 'साइकोलॉजिकल स्लेवरी' कहा, जिसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा।

    PM मोदी ने कहा, 'एक और जरूरी बात है गुलामी की सोच से पूरी आजादी। 190 साल पहले, 1835 में, मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को उसकी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में गुलामी की नींव रखी। दस साल बाद 2035 में उस बुरी घटना को 200 साल पूरे हो जाएंगे। अगले 10 सालों तक हमें भारत को गुलामी की सोच से आजाद करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है।'