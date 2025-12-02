बांग्लादेश की पूर्व पीएम की हालत गंभीर, खालिदा जिया की सेहत पर पीएम मोदी ने जताई चिंता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने उनकी सेहत के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की है। खालिदा जिया को ढाका के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की सेहत को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और हरसंभव सहायता की पेशकश की।
जबकि बांग्लादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रही खालिदा की पार्टी बीएनपी ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।
पीएम मोदी ने पोस्ट में क्या लिखा?
मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत ¨चतित हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है।'
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा को 23 नवंबर को ढाका के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत थी, जिससे उनके हृदय और फेफड़े प्रभावित हुए हैं।
बेहद नाजुक है खालिदा की तबीयत
बीएनपी के उपाध्यक्ष अहमद आजम खान ने कहा कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। पूरा देश उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। जबकि बीएनपी के महासचिव मिर्जा फकरूल इस्लाम ने भी कहा कि वह गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। हमारे डाक्टर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उपचार में स्थानीय के साथ ही विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल हैं।
