बांग्लादेश की पूर्व पीएम की हालत गंभीर, खालिदा जिया की सेहत पर पीएम मोदी ने जताई चिंता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की सेहत को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और हरसंभव सहायता की पेशकश की।

जबकि बांग्लादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रही खालिदा की पार्टी बीएनपी ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।

पीएम मोदी ने पोस्ट में क्या लिखा?

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत ¨चतित हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है।'