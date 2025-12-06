मैरी मिलबेन ने बताया पीएम मोदी को सबसे प्रभावशाली नेता, ट्रंप को दी ये सलाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भू-राजनीति में इस समय सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण नेता बताया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नई दिल्ली में हुई शिखर वार्ता के उनके संचालन की प्रशंसा की और वॉशिंगटन से भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का आग्रह किया।

मिलबेन ने कहा कि मोदी-पुतिन की बातचीत दोनों देशों के बीच गहरे गठबंधन को दर्शाती है और इसे भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह अमेरिका और भारत के बीच गहरी जड़ों और गठबंधन के संदर्भ में भी समान है।

उन्होंने मोदी की कूटनीतिक शैली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे संवेदनशील मामलों पर पीएम मोदी ने बेहद रणनीतिक सूझबूझ दिखाई। उन्होंने कहा कि पुतिन की प्राथमिकता तेल और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना था, जबकि मोदी ने हर मुद्दे पर राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर बात की। मोदी के कद ने उन्हें आज वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली मिलबेन ने नई दिल्ली के प्रति ट्रंप प्रशासन के हालिया रुख की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि व्यापार के मामले में भारत के प्रति रवैया बहुत आक्रामक रहा है। यहां तक कि धमकाने वाला रवैया अपनाया गया है।

उन्होंने कहा, ''भारत हमारा मित्र है, हमारा सबसे पुराना और मजबूत लोकतांत्रिक साझेदार है। मेरी सलाह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी को वॉशिंगटन की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। साथ बैठें, माफी मांगें और रिश्ते सुधारें।''