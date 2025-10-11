Language
    पीएम मोदी ने क्वालकाम के सीईओ से की मुलाकात, AI और नवाचार पर की चर्चा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:39 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो आर. अमोन से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), नवाचार और कौशल विकास में भारत की प्रगति पर चर्चा की। मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों के प्रति क्वालकॉम की प्रतिबद्धता की सराहना की।

    पीएम मोदी ने क्वालकाम के सीईओ से की मुलाकात (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका की चिप निर्माण कंपनी क्वालकाम के प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) क्रिस्टियानो आर. अमोन से मुलाकात की और आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस (एआई) और नवाचार में भारत की प्रगति पर चर्चा की।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "क्रिस्टियानो आर. अमोन के साथ यह एक बेहतरीन बैठक थी। इसमें एआइ, नवाचार और कौशल विकास में भारत की प्रगति पर चर्चा हुई।"

    उन्होंने कहा, "भारत के सेमीकंडक्टर और एआइ मिशनों के प्रति क्वालकाम की प्रतिबद्धता देखकर बहुत अच्छा लगा। भारत ऐसी प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए बेजोड़ प्रतिभा और व्यापकता प्रदान करता है, जो हमारे सामूहिक भविष्य को आकार देंगी।"

    अमोन ने क्या कहा?

    अमोन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। उन्होंने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारत एआइ और भारत सेमीकंडक्टर मिशनों के समर्थन में क्वालकाम और भारत के बीच व्यापक साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ 6जी में बदलाव पर शानदार बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद।" अमोन ने कहा, "हम एआइ स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्ट ग्लास, वाहन, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के अवसरों से उत्साहित हैं।"