    पीएम मोदी ने यूपी के राजग सांसदों से की मुलाकात, बोले- मैं आपके साथ बस काम कीजिए

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:28 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के राजग सांसदों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके संसद कक्ष में मुलाकात की। यह मुलाकात शीतकालीन सत्र के दौरान हुई। इस सत् ...और पढ़ें

    पीएम मोदी ने यूपी के राजग सांसदों से की मुलाकात (फोटो- पीटीआई)

    एएनआइ, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के राजग सांसदों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके संसद कक्ष में मुलाकात की। यह मुलाकात शीतकालीन सत्र के दौरान हुई। इस सत्र में प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के राजग सांसदों से मिल रहे हैं।सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के राजग सांसदों की बैठक सकारात्मक और उत्साहवर्धक नोट पर समाप्त हुई।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांसदों को सलाह दी कि वे सुनिश्चित करें कि सरकार का कार्य जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इसके लिए तकनीक का उपयोग करें। उन्होंने मजबूत संचार की आवश्यकता पर जोर दिया और सांसदों से आग्रह किया कि वे इंटरनेट मीडिया पर अधिक सक्रिय रहें ताकि जनता तक पहुंच बढ़ सके।

    बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने पूरे समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा, ''ये मजदूर आपके साथ खड़ा है, आप बस काम कीजिए।''कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पार्टी केवल वादे करती है और चुनावों के नजदीक आने पर ही गतिविधियों का प्रदर्शन शुरू करती है।

    उन्होंने उल्लेख किया कि इसके विपरीत राजग सरकार पूरे वर्ष लगातार काम करती है, फिर भी उसकी योजनाओं और उपलब्धियों को अक्सर जनता के बीच पर्याप्त प्रचार नहीं मिलता। इस बैठक का उद्देश्य संचार प्रयासों को सुव्यवस्थित करना और उत्तर प्रदेश में नागरिकों के साथ गठबंधन की भागीदारी को मजबूत करना था।

    इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह विगत गुरुवार को राजग सांसदों को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करके खुश हैं और राजग परिवार अच्छे शासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। भाजपा नीत गठबंधन आगे भी भारत के विकास की दिशा को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करता रहेगा। 