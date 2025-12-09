Language
    'बिहार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे', संसद भवन में एनडीए सांसदों से मिले पीएम मोदी 

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:45 AM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे बिहार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इस बैठक में बिह ...और पढ़ें

    संसद भवन में बिहार के राजग सांसदों से मिले प्रधानमंत्री। (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

    पीएम मोदी ने बिहार के राजग के सांसदों से संसद भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के कुछ घंटों बाद पीएम मोदी ने राजग सांसदों के साथ अपनी तस्वीर एक्स पर साझा की।

    पीएम मोदी ने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संसद भवन में राज्य के राजग सांसदों से मुलाकात ने नई ऊर्जा से भर दिया। इस दौरान प्रदेश के मेरे परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए उनके संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। डबल इंजन सरकार राज्य की जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाली है।

    राजग सांसदों को पीएम मोदी का संदेश

    मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने राजग सांसदो से कहा कि विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद लोगों की भलाई के लिए और अधिक उत्साह के साथ काम करें। सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के सांसदों को याद दिलाया कि उनका असली काम चुनाव के बाद शुरू हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य चुनावों में गठबंधन की भारी जीत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

    चिराग ने कहा कि राजग ने बिहार चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है, जो प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण संभव हुआ।

    पीएम से मुलाकात के बाद लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, हमने प्रधानमंत्री को उनके नेतृत्व और बिहार में चुनावी समर्थन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने हमें याद दिलाया कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। गौरतलब है कि पिछले महीने हुए बिहार विधानसभा चुनाव मे बड़ी जीत मिली है।

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत

    243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजग को 202 सीटें मिली हैं। इनमें भाजपा की 89, जदयू की 85, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) की पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की चार सीटें शामिल हैं।