    भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले पीएम मोदी, पार्टी विजन को लेकर कही ये बात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार

    भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले पीएम मोदी (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मुलाकात हुई। उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामना दी।

    पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव पार्टी के काम आएगा, क्योंकि हम सभी मिलकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।

    पीएम के ''विजन'' को साकार करने के लिए पूरी लगन से करें काम : नितिन नवीन

    भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अपनी पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के ''विजन'' को साकार करने के लिएमिलकर पूरी लगन से काम करें। उन्होंने पार्टी को और मजबूत करने की योजनाओं सहित कई विषयों पर चर्चा की।

    भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, संयुक्त महासचिव (संगठन) शिव प्रकाश और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सुनील बंसल, राधामोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम और तरुण चुघ उपस्थित थे। नवीन को 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

     नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे नितिन नवीन

    भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की और विभिन्न विषयों पर उनसे विस्तृत चर्चा की। पदभार संभालने के बाद नवीन की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ यह पहली आधिकारिक बैठक थी।