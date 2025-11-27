Language
    PM मोदी का बड़ा एलान, प्राइवेट कंपनियों के लिए खुलेगा न्यूक्लियर सेक्टर; बताया 2047 का टारगेट

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:05 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र अब निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। सरकार 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जो निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश की अनुमति देगा। वर्तमान में, यह क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।

    PM मोदी का बड़ा एलान, प्राइवेट कंपनियों के लिए खुलेगा न्यूक्लियर सेक्टर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत का अब तक कड़ाई से नियंत्रित परमाणु ऊर्जा क्षेत्र जल्द ही निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। पीएम मोदी ने यह घोषणा हैदराबाद में स्कायरूट एयरोस्पेस के ‘इन्फिनिटी कैंपस’ के उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की।

    उन्होंने कहा कि यह बड़ा कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और तकनीकी नेतृत्व को नई दिशा देगा। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। फिलहाल देश की क्षमता 8.8 गीगावॉट है, यानी लक्ष्य मौजूदा क्षमता से 10 गुना से भी ज्यादा है।

    शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल

    प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस्ड रिएक्टर और न्यूक्लियर इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में कई नए अवसर पैदा होंगे। सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 पेश करने जा रही है। यह बिल निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश की कानूनी अनुमति देगा।

    इससे पहले फरवरी में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूक्लियर लाइबिलिटी कानून में बदलाव की भी घोषणा की थी। फिलहाल एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 के तहत निजी कंपनियों या राज्य सरकारों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र चलाने की अनुमति नहीं है, और यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार और उसकी कंपनियों के पास है।

