PM मोदी का बड़ा एलान, प्राइवेट कंपनियों के लिए खुलेगा न्यूक्लियर सेक्टर; बताया 2047 का टारगेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत का अब तक कड़ाई से नियंत्रित परमाणु ऊर्जा क्षेत्र जल्द ही निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। पीएम मोदी ने यह घोषणा हैदराबाद में स्कायरूट एयरोस्पेस के ‘इन्फिनिटी कैंपस’ के उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की।

उन्होंने कहा कि यह बड़ा कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और तकनीकी नेतृत्व को नई दिशा देगा। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। फिलहाल देश की क्षमता 8.8 गीगावॉट है, यानी लक्ष्य मौजूदा क्षमता से 10 गुना से भी ज्यादा है।

शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस्ड रिएक्टर और न्यूक्लियर इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में कई नए अवसर पैदा होंगे। सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 पेश करने जा रही है। यह बिल निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश की कानूनी अनुमति देगा।