PM मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 13,430 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात, विकसित भारत को लेकर कही ये बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हमारा आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही विज्ञान और नवाचार का सेंटर भी है। यहां पर असीमित संभावनाएं भी हैं और युवाओं का अनन्त सामर्थ्य है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र को अगर जरूरत थी तो सही विजन की और सही नेतृत्व की जरूरत थी आज एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के रूप में आंध्र प्रदेश के पास वो विजनरी लीडरशिप भी है और केंद्र सरकार का सहयोग भी है। पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रकृति हो रही है।

2047 तक भारत विकसिक होकर रहेगा- पीएम मोदी आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जैसा चंद्रबाबू ने कहा कि इस तेजगति को देखकर मैं कह सकता हूं कि 2047 में आजादी के जब 100 साल होंगे तो विकसित भारत होकर रहेगा।

21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी - पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रबाबू ने बहुत भावना के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होने वाली है। 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है