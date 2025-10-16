Language
    PM मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 13,430 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात, विकसित भारत को लेकर कही ये बात

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आंध्र स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है, जिसे सही नेतृत्व मिला है। डबल इंजन सरकार में राज्य का विकास तेजी से हो रहा है और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने 21वीं सदी को भारत की सदी बताया और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के महत्व पर जोर दिया।

    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (X- @BJP4India)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हमारा आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही विज्ञान और नवाचार का सेंटर भी है। यहां पर असीमित संभावनाएं भी हैं और युवाओं का अनन्त सामर्थ्य है।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र को अगर जरूरत थी तो सही विजन की और सही नेतृत्व की जरूरत थी आज एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के रूप में आंध्र प्रदेश के पास वो विजनरी लीडरशिप भी है और केंद्र सरकार का सहयोग भी है। पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रकृति हो रही है।

    2047 तक भारत विकसिक होकर रहेगा- पीएम मोदी

    आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जैसा चंद्रबाबू ने कहा कि इस तेजगति को देखकर मैं कह सकता हूं कि 2047 में आजादी के जब 100 साल होंगे तो विकसित भारत होकर रहेगा।

    21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी - पीएम मोदी

    पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रबाबू ने बहुत भावना के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होने वाली है। 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है

    उन्होंने कहा कि यहां पर सड़क, बिजली, रेलवे, हाइवे और व्यापार जुड़े कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे और उद्योग को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

