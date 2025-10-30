'निवेश के लिए बहुत अच्छे हैं भारत के बंदरगाह', पीएम मोदी वैश्विक निवेशकों को न्योता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंडिया मैरिटाइम वीक-2025 में शामिल होकर समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति की गति से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संतुष्ट नजर आए। इस दिशा में अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने वैश्विक निवेशकों को निवेश का न्योता दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के अगले दिन गुरुवार को उन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर लिखा- 'मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के बंदरगाह निवेश के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हमारे पास बहुत लंबी तटीय रेखा है, रणनीतिक वैश्विक व्यापार मार्ग हैं, विश्वस्तरीय बंदरगाह हैं और हमारे पास ब्लू इकोनामी के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण भी है। हमारे पास बुनियादी ढांचा, नवाचार और इरादे हैं। हमारे युवाओं की बदौलत हमारा पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार के लिए तैयार है। आइए, भारत में निवेश करें।'

'भारत के समुद्री क्षेत्र से मुंबई का गहरा संबंध' पीएम मोदी ने लिखा कि मुंबई का भारत के समुद्री क्षेत्र से गहरा संबंध है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध हैं और आज यहां एक जीवंत बंदरगाह अवसंरचना है। यह हमारे राष्ट्र का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है।

प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात और प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत की जानकारी देते हुए पीएम ने बताया कि इन मुलाकातों में बंदरगाह आधारित विकास को आगे बढ़ाने में भारत के प्रति आशावाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सीधे तौर पर पूर्व की सरकार का नाम लिए बिना लिखा कि एक दशक पहले जब हमने कार्यभार संभाला था, भारत का समुद्री क्षेत्र पुराने कानूनों और सीमित क्षमताओं वाला था। यह हमें स्वीकार्य नहीं था। बुनियादी ढांचे, सुधारों और जनभागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस क्षेत्र ने पिछले ग्यारह वर्षों में कई बदलाव देखे हैं। आज यह क्षेत्र आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैश्विक विश्वास और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में परिवर्तित हो गया है।