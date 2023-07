PM Modi in Rajasthan: 'चार राज्यों के विकास को आज मिलेगी नई ऊर्जा', बीकानेर दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट

PM Modi Bikaner Visit पीएम मोदी आज बीकानेर में कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें अमृतसर-जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है। पीएम इसके बाद नौरंगदेसर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीकानेर दौरे से पहले पीएम मोदी ने आज ट्वीट भी किया और कहा कि एक्सप्रेस वे चार राज्यों के विकास को नई ऊर्जा देगा।

PM Modi Bikaner Visit राजस्थान में होंगे पीएम मोदी।

जयपुर, एजेंसी। PM Modi in Rajasthan प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर के एक दिवसीय दौरे पर दौरे पर रहेंगे। पीएम बीकानेर में कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें अमृतसर-जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है। पीएम इसके बाद नौरंगदेसर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक्सप्रेस-वे से 4 राज्यों के लोगों को फायदा पीएम ने बीकानेर दौरे को लेकर ट्वीट किया, राजस्थान के बीकानेर में आज कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनमें अमृतसर-जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे भी शामिल है। इससे जहां 4 राज्यों के लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, वहीं विकास को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। 25 हजार करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी इस दौरे पर 25 हजार करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें भारतमाला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग शामिल है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके जरिए भिवाड़ी तक सोलर के जरिए लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम मोदी श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा 41 करोड़ की लागत से बनाए गए 100 बेड हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं, रायसिंहनगर-अनूपगढ़-पूगल और खाजूवाला-पूगल-बाप की सड़क परियोजना के उद्घाटन के साथ बीकानेर रेलवे स्टेशन के 500 करोड़ से होने वाले नवीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा। ये होगा पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पर उतरेंगे।

इसके बाद पीएम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

शाम करीब पांच बजे वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह दिल्ली लौट जायेंगे।

