Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ये डिजिटल ऐड नहीं है...', PM मोदी ने ली ट्रंप की चुटकी, टेक्नोलॉजी पर उठाए सवाल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:28 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भारत की तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि UPI से हर महीने 25 लाख करोड़ के 20 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत, दुनिया का सबसे टेक्नोलाजी इन्क्लूसिव देश है। उन्होंने AI को समावेशी विकास का माध्यम बताया और डिजिटल सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप पर कटाक्ष किया कि भारत डिजिटल एम्पावरमेंट कर रहा है, न कि 'डिजिटल ऐड'।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत की तकनीकी प्रगति को सराहा गया। इमेज सोर्स- ANI

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को रेखांकित किया और कहा कि भारत के स्वदेशी समाधान आज वैश्विक स्तर पर भी प्रासंगिक सिद्ध हो रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिनटेक के छठें संस्करण की शुरुआत बुधवार को मुंबई में हुई। गुरुवार को इसे संबोधित करते हुए पहले भारत में बैंकिंग एक विशिष्ट सेवा मानी जाती थी। आज हर महीने 25 लाख करोड़ रुपयों के 20 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहे हैं। यानी दुनिया के हर 100 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन्स में से 50 अकेले भारत में होते हैं।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में टेक्नोलाजिकल डिवाइड से भारत अछूता नहीं था। लेकिन आज का भारत सबसे अधिक टेक्नोलाजी इन्क्लूसिव सोसायटी में से एक बन चुका है। आज भारत की फिनटेक कम्यूनिटी के प्रयासों से हमारे स्वदेशी समाधानों को वैश्विक प्रासंगिकता हासिल हो रही है।

    प्रधानमंत्री ने एआई के महत्त्व पर डाला प्रकाश

    प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सरकार जनहित में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर घोषित करती है, और फिर उस प्लेटफार्म पर प्राइवेट सेक्टर अपने इनोवेशन से नए-नए प्रोडक्ट तैयार करता है। इस प्रकार भारत ने दिखा दिया है कि टेक्नोलाजी केवल सुविधा नहीं, समानता का साधन भी बन सकती है।

    प्रधानमंत्री ने एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे लिए एआई का मतलब है आल इन्क्लूसिव यानी सभी का शामिल होना। जनहितकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसकी ताकत का पूरा उपयोग करने के लिए हमें डेटा, स्किल्स और प्रशासन में निवेश करना होगा।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया-एआई मिशन के तहत हम हाई पर्फारमेंस कम्प्यूटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं, ताकि हर शोधकर्ता एवं स्टार्टअप को सस्ती और आसान सुविधा मिले। हमारे सेंटर आप एक्सीलेंस, स्किलिंग हब्स और स्वदेशी एआई माडल्स यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एआई का लाभ हर जिले एवं हर भाषा तक पहुंचना चाहिए।

    ट्रंप की चुटकी ली

    प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी केवल भारत की सफलता की कहानी नहीं है। यह दुनिया के लिए, और खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आशा की एक किरण है। भारत अपने डिजिटल इनोवेशन्स से दुनिया में डिजिटल कोऑपरेशन और डिजिटल पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है। इसलिए हम अपने अनुभव एवं ओपेन सोर्स प्लेटफार्म, दोनों को विश्व स्तर पर साझा कर रहे हैं। भारत में विकसित हुआ मॉड्यूलर ओपेन सोर्स आइडेंटिटी प्लैटफार्म इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।

    आज 25 से ज्यादा देश इसे अपना स्वतंत्र डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाने के लिए अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसी कड़ी में बिना नाम लिए अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुटकी लेते हुए कहा कि हम दूसरे देशों को टेक्नोलाजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलाजी डेवलप करने में भी मदद कर रहे हैं। और ये डिजिटल ऐड नहीं है। वरना दुनिया के कई लोगों को यह बताने का शौक है कि हम ऐड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। ये ऐड नहीं है, बल्कि डिजिटल एम्पावरमेंट है।

     