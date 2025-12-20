पीएम मोदी के बंगाल दौरे में मौसम बना बाधा, कम विजिबिलटी के कारण नादिया में लैंड नहीं हुआ हेलीकॉप्टर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बंगाल दौरे के दौरान शनिवार को मौसम ने उनके कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर दिया। नदिया जिले में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकाप्टर लैंड नहीं कर पाया।