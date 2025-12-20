Language
    पीएम मोदी के बंगाल दौरे में मौसम बना बाधा, कम विजिबिलटी के कारण नादिया में लैंड नहीं हुआ हेलीकॉप्टर

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    ख़राब विजिबिलिटी के चलते पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर नादिया में लैंड नहीं कर पाया और एयरपोर्ट पर वापस लौट गया। कम दृश्यता के कारण पायलट ने सुरक्षा को ध्यान ...और पढ़ें

    Hero Image

    नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बंगाल दौरे के दौरान शनिवार को मौसम ने उनके कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर दिया। नदिया जिले में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकाप्टर लैंड नहीं कर पाया।

    सुरक्षा प्रोटोकाल और तकनीकी कारणों को देखते हुए पायलट ने वापस कोलकाता लौटने का फैसला किया। खबर है कि पीएम मोदी अब सड़क मार्ग से कोलकाता से नदिया के लिए रवाना हो सकते हैं।