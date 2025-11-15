Language
    बिहार में जीत के बाद गुजरात में पीएम मोदी का रोड शो, इन परियोजनाओं की देंगे सौगात

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    PM Modi Gujarat Visit: बिहार में NDA की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने नर्मदा जिले में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया, जिसे 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी 9,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे।

    PM Modi का गुजरात दौरा। फोटो- X/@narendramodi

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में NDA की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। इस दौरान उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया।

    इस खास मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात को करोड़ों क सौगात दी है। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी राज्य में 9,700 करोड़ रुपये की अलग-अलग विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी समीक्षा करेंगे।

    भगवान बिरसा मुंडा के 150 जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान डेडियापाड़ा में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।

    नर्मदा में पीएम मोदी का रोड शो

    गुजरात के नर्मदा जिले में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी देखने को मिला। बिहार जीत के बाद गुजरात में पीएम मोदी की एंट्री पर प्रशंकों में भारी उत्साह था। रोडशो के दौरान पीएम मोदी पर फूल बरसाए गए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

    मंदिर में की पूजा

    नर्मदा में पीएम मोदी ने देवमोगरा मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। उन्होनें पूरे विधि विधान के साथ देवी मां की पूजा करते हुए प्रसाद अर्पित किया।

    राज्यपाल ने किया सम्मानित

    बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत जनजातीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया।

    कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

    गुजरात दौरे पर पीएम मोदी धरती आबा जनजाति ग्राम उतकर्ष अभियान के तहत बने 1 लाख घरों के गृह प्रवेश करवाएंगे। इसके अलावा वो 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का उद्घाटन करेंगे और 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की नींव रखेंगे । पीएम मोदी गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में 250 बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे।