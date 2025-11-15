बिहार में जीत के बाद गुजरात में पीएम मोदी का रोड शो, इन परियोजनाओं की देंगे सौगात
PM Modi Gujarat Visit: बिहार में NDA की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने नर्मदा जिले में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया, जिसे 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी 9,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में NDA की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। इस दौरान उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया।
इस खास मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात को करोड़ों क सौगात दी है। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी राज्य में 9,700 करोड़ रुपये की अलग-अलग विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी समीक्षा करेंगे।
भगवान बिरसा मुंडा के 150 जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान डेडियापाड़ा में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।
VIDEO | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) receives grand welcome as he arrived to attend ‘Janjatiya Gaurav Diwas’ programme in Dediapada.— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2025
नर्मदा में पीएम मोदी का रोड शो
गुजरात के नर्मदा जिले में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी देखने को मिला। बिहार जीत के बाद गुजरात में पीएम मोदी की एंट्री पर प्रशंकों में भारी उत्साह था। रोडशो के दौरान पीएम मोदी पर फूल बरसाए गए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।
VIDEO | Gujarat: PM Modi (@narendramodi) holds a roadshow in Dediapada.— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2025
मंदिर में की पूजा
नर्मदा में पीएम मोदी ने देवमोगरा मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। उन्होनें पूरे विधि विधान के साथ देवी मां की पूजा करते हुए प्रसाद अर्पित किया।
VIDEO | Gujarat: PM Modi (@narendramodi) performs puja at Devmogra Temple in Narmada district.— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2025
राज्यपाल ने किया सम्मानित
बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत जनजातीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया।
#WATCH | Narmada, Gujarat | Governor Acharya Devvrat, CM Bhupendra Patel and members of the tribal community felicitate PM Narendra Modi as he arrives to participate in a programme marking the 150th Birth Anniversary celebration of Dharti Aaba Bhagwan Birsa Munda. On the… pic.twitter.com/mgo3q0g8pl— ANI (@ANI) November 15, 2025
कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन
गुजरात दौरे पर पीएम मोदी धरती आबा जनजाति ग्राम उतकर्ष अभियान के तहत बने 1 लाख घरों के गृह प्रवेश करवाएंगे। इसके अलावा वो 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का उद्घाटन करेंगे और 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की नींव रखेंगे । पीएम मोदी गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में 250 बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे।
