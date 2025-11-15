बिहार में जीत के बाद गुजरात में पीएम मोदी का रोड शो, इन परियोजनाओं की देंगे सौगात

PM Modi Gujarat Visit: बिहार में NDA की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने नर्मदा जिले में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया, जिसे 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी 9,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे।