PM Modi in France Live: फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए पीएम, भारतीय राफेल विमान भी भर रहे उड़ान

नई दिल्ली, एजेंसी। PM Narendra Modi Attends Bastille Day Parade पीएम मोदी फ्रांस के दो दिवसीय दौरे पर गए हैं। पीएम ने इस दौरे पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। इस बीच पीएम मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में बैस्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ शामिल हुए।

पीएम मोदी के परेड में पहुंचने पर फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन और फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने उनका स्वागत किया।

#WATCH | Flypast above Champs-Élysées in Paris, France as a part of the Bastille Day parade. pic.twitter.com/INm73UgqUK