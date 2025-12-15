आज से तीन देशों की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी, पहली बार जाएंगे इथियोपिया; पूरा शेड्यूल आया सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी 15 दिसंबर से तीन देशों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कुल चार दिनों में तीन देशों की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना और इसी के साथ व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आज से तीन देशों की यात्रा पर पीएम प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा आज से शुरू हो रही है। 15-16 दिसंबर को पीएम मोदी जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 16-17 दिसंबर को पीएम मोगी इथियोपिया के दौरे पर होंगे और अंतिम चरण में 17-18 दिसंबर को वो ओमान सल्तनत का रुख करेंगे।

जॉर्डन के राजा से पीएम मोदी की मुलाकात अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगी। इससे भारत-जॉर्डर के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। इस दौरान पीएम मोदी और जॉर्डन के राजा की मुलाकात भी होगी।

इथियोपिया की पहली बार यात्रा करेंगे पीएम 16 दिसंबर को पीएम मोदी इथियोपिया के लिए रवाना होंगे। पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में यह पीएम मोदी की पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम मोदी अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।