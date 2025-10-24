'युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता', रोजगार मेले में पीएम मोदी ने बांटे 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को जगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा किभाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है और देश की विदेश नीति भी युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।

दरअसल, पीएम मोदी आज 17वें रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और इसके युवाओं की ताकत सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है।

पीएम मोदी ने कहा आगे कहा कि इसी विश्वास और आत्मविश्वास के साथ, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। हमारे राजनयिक जुड़ाव और वैश्विक समझौते युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पर केंद्रित हो रहे हैं।

11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र 17वें रोजगार मेले के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाना भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।



यूरोपीय देशों के साथ निवेश की साझेदारी पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कई यूरोपीय देशों के साथ निवेश साझेदारी की है, जिससे हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हमने निवेश बढ़ाने और स्टार्टअप्स व एमएसएमई को समर्थन देने के लिए ब्राजील, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे देशों के साथ कई समझौते भी किए हैं। ये सहयोग निर्यात को मज़बूत करेंगे और भारत के युवाओं के लिए विकास और अवसरों के नए रास्ते खोलेंगे।