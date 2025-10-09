पीएम मोदी ने गाजा शांति योजना पर ट्रंप को बधाई दी, भारत-अमेरिका व्यापार पर चर्चा की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और गाजा शांति समझौते को लागू कराने में उनकी अहम भूमिका पर उनको बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उनको बधाई दी।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर चल रही बातचीत में प्रगति को भी सकारात्मक बताया। दोनों नेताओं ने आनेवाले हफ्तों में एक दूसरे के संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई। बता दें कि हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी फोन वार्ता है।