    पीएम मोदी ने गाजा शांति योजना पर ट्रंप को बधाई दी, भारत-अमेरिका व्यापार पर चर्चा की

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:33 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और गाजा शांति समझौते को लागू कराने में उनकी भूमिका की सराहना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और संपर्क में रहने की सहमति जताई।

    पीएम मोदी ने ट्रंप को दी बधाई। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और गाजा शांति समझौते को लागू कराने में उनकी अहम भूमिका पर उनको बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उनको बधाई दी।

    इसके साथ ही पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर चल रही बातचीत में प्रगति को भी सकारात्मक बताया। दोनों नेताओं ने आनेवाले हफ्तों में एक दूसरे के संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई। बता दें कि हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी फोन वार्ता है।

    इससे पहले 16 सितंबर को पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर ट्रंप ने उन्हें फोन पर शुभकामनाएं दी थीं। इस बातचीत पर भी दोनों नेताओं ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर जानकारी साझा की थी।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)