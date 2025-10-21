संगीत, योग से लेकर मिग-29 की उड़ान तक, INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने कैसे मनाई दीवाली?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दीवाली का त्योहार गोवा और कारवार के तटों पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ मनाया। उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई और उनके पराक्रम की सराहना की। नौसेना के जवानों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर गीत प्रस्तुत किया और मिग-29 विमान ने उड़ान भरकर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने जवानों के साथ योग भी किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी दीवाली जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी ने इस साल रोशनी के इस त्योहार को गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ मनाया।
इस दौरान पीएम ने जवानों को अपने हाथ से मिठाईयां खिलाई। उनके साथ बात की साथ ही उनके साहस और शौर्य की सराहना की। पीएम मोदी ने गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर दीवाली मनाते हुए कहा कि मैं खुश किस्मत हूं कि इस बार दीवाली का ये पवित्र त्योहार नौसेना के सभी बहादुर सैनिकों के बीच मना रहा हूं।
Highlights from INS Vikrant, including the Air Power Demo, a vibrant cultural programme and more… pic.twitter.com/Br943m0oCC— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर गाया गीत
INS विक्रांत पर पीएम मोदी के लिए नौसेना के जवानों ने गीत ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक गीत भी गाया, जिसके बोल थे-कसम सिंदूर की।
पिछली शाम INS विक्रांत पर हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम अविस्मरणीय रहेगा। हमारे नौसैनिक प्रतिभाशाली और पराक्रमी होने के साथ-साथ बहुत क्रिएटिव भी हैं। उनका गीत 'कसम सिंदूर की' मेरी स्मृतियों में सदा बसा रहेगा। pic.twitter.com/UVqQWEwHa4— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
INS विक्रांत पर जवानों का योग
INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने जवानों को योग करते हुए देखा, जिसकी तस्वीरें खुद पीएम ने साझा कीं।
Yoga on INS Vikrant!— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
Good to see brave naval personnel aboard India’s pride, INS Vikrant, take part in a Yoga session.
May Yoga continue to unite us and strengthen both our physical and mental well-being. pic.twitter.com/DLZZLkAgOI
मिग-29 ने उड़ान भरी
फिर आया वो पर जिसे देखकर हर किसी का सीना गर्व को चौड़ा हो जाता है। INS विक्रांत पर मिग-29 ने उड़ान भरी जिसमें भारतीय वायुसेना के कौशल को दुनिया से सामने प्रदर्शित किया।
From the Air Power Demo at INS Vikrant! pic.twitter.com/XvrFL9peOK— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
दिन के उजाले और अंधेरी रात में, एक छोटे से रनवे पर मिग-29 लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना और उतरना, कौशल, अनुशासन और तकनीकी उत्कृष्टता का एक अद्भुत प्रदर्शन था।
इसे भी पढ़ें: सियाचिन से लेकर कारवार तक... पीएम मोदी ने अब तक जवानों के साथ ऐसे मनाई हर साल दीवाली
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।