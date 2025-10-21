संगीत, योग से लेकर मिग-29 की उड़ान तक, INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने कैसे मनाई दीवाली?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी दीवाली जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी ने इस साल रोशनी के इस त्योहार को गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ मनाया।

इस दौरान पीएम ने जवानों को अपने हाथ से मिठाईयां खिलाई। उनके साथ बात की साथ ही उनके साहस और शौर्य की सराहना की। पीएम मोदी ने गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर दीवाली मनाते हुए कहा कि मैं खुश किस्मत हूं कि इस बार दीवाली का ये पवित्र त्योहार नौसेना के सभी बहादुर सैनिकों के बीच मना रहा हूं।

Highlights from INS Vikrant, including the Air Power Demo, a vibrant cultural programme and more… pic.twitter.com/Br943m0oCC — Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर गाया गीत INS विक्रांत पर पीएम मोदी के लिए नौसेना के जवानों ने गीत ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक गीत भी गाया, जिसके बोल थे-कसम सिंदूर की।