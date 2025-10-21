Language
    संगीत, योग से लेकर मिग-29 की उड़ान तक, INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने कैसे मनाई दीवाली?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दीवाली का त्योहार गोवा और कारवार के तटों पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ मनाया। उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई और उनके पराक्रम की सराहना की। नौसेना के जवानों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर गीत प्रस्तुत किया और मिग-29 विमान ने उड़ान भरकर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने जवानों के साथ योग भी किया।

    Hero Image

    पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दीवाली। (X- @narendramodi)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी दीवाली जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी ने इस साल रोशनी के इस त्योहार को गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ मनाया।

    इस दौरान पीएम ने जवानों को अपने हाथ से मिठाईयां खिलाई। उनके साथ बात की साथ ही उनके साहस और शौर्य की सराहना की। पीएम मोदी ने गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर दीवाली मनाते हुए कहा कि मैं खुश किस्मत हूं कि इस बार दीवाली का ये पवित्र त्योहार नौसेना के सभी बहादुर सैनिकों के बीच मना रहा हूं।

     

    'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर गाया गीत 

    INS विक्रांत पर पीएम मोदी के लिए नौसेना के जवानों ने गीत ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक गीत भी गाया, जिसके बोल थे-कसम सिंदूर की।

     

    INS विक्रांत पर जवानों का योग

    INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने जवानों को योग करते हुए देखा, जिसकी तस्वीरें खुद पीएम ने साझा कीं।

    मिग-29 ने उड़ान भरी 

    फिर आया वो पर जिसे देखकर हर किसी का सीना गर्व को चौड़ा हो जाता है। INS विक्रांत पर मिग-29 ने उड़ान भरी जिसमें भारतीय वायुसेना के कौशल को दुनिया से सामने प्रदर्शित किया।

    दिन के उजाले और अंधेरी रात में, एक छोटे से रनवे पर मिग-29 लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना और उतरना, कौशल, अनुशासन और तकनीकी उत्कृष्टता का एक अद्भुत प्रदर्शन था।

