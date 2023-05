ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी, कई कंपनियों के CEO के साथ की बैठक; भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली/सिडनी, एजेंसी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को आस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच गए। यहां पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका वणक्कम मोदी, नमस्ते मोदी और भारत माता की जय के नारों से स्वागत किया।

सिडनी में पीएम मोदी से मुलाकात के सेलिब्रिटी शेफ सारा टॉड ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतने अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। मैं उनसे मिलकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूं और मैं देख सकती हूं कि उन्हें वास्तव में देश और दृष्टि की परवाह है। पीएम एक अविश्वसनीय प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने अविश्वसनीय काम किया है।

