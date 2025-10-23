पीएम मोदी ने 'जोड़े साहिब' के दर्शन के लिए लोगों से की अपील, दिल्ली से पटना तक निकलेगी 'गुरु चरण यात्रा'

पीटीआई, नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह और उनकी पत्नी माता साहिब कौर के जूते पवित्र ''जोड़े साहिब'' को गुरुवार को यहां से एक धार्मिक जुलूस में लेकर पटना के तख्त पटना साहिब ले जाया जाएगा, जहां इन अवशेषों को स्थायी रूप से रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोगों से ''जोड़े साहिब'' के दर्शन करने की अपील की, क्योंकि ''गुरु चरण यात्रा'' हरियाणा और उत्तर प्रदेश के माध्यम से तख्त पटना साहिब, गुरु गोबिंद सिंह के जन्मस्थान की ओर बढ़ रही है।

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''गुरु चरण यात्रा हमारे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के महान आदर्शों से हमारे संबंध को गहरा करे। मैं उन क्षेत्रों के लोगों से आग्रह करता हूं, जिनसे यह यात्रा गुजरेगी, कि वे पवित्र 'जोड़े साहिब' के दर्शन के लिए आएं।''

ये पवित्र अवशेष केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के परिवार के पास 300 वर्षों से अधिक समय से हैं। बुधवार को यहां गुरुद्वारा मोती बाग में एक विशेष ''कीर्तन समागम'' आयोजित किया गया, जहां भक्तों ने पवित्र अवशेषों के दर्शन किए।

पुरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''आज, मुझे गर्व है कि मेरा परिवार पवित्र अवशेषों की देखरेख दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को सौंपेगा।'' उन्होंने कहा कि पवित्र ''जोड़े साहिब'' ''गुरु चरण यात्रा'' में शामिल किया जाएगा और ''दसम पिता'' के जन्मस्थान तख्त श्री पटना साहिब में स्थायी रूप से रखा जाएगा, जहां श्रद्धालु अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। पुरी ने कहा, ''गुरु चरण यात्रा 23 अक्टूबर को गुरुद्वारा मोती बाग से शुरू होगी और रात तक फरीदाबाद पहुंचेगी। 24 अक्टूबर को पवित्र अवशेष फरीदाबाद से आगरा, फिर बरेली (25 अक्टूबर), महंगापुर (26 अक्टूबर), लखनऊ (27 अक्टूबर), कानपुर (28 अक्टूबर) और प्रयागराज (29 अक्टूबर) जाएंगे।''

पवित्र अवशेष वाराणसी के माध्यम से सासाराम होते हुए 30 अक्टूबर को गुरुद्वारा गुरु का बाग, पटना साहिब पहुंचेंगे। ''जोड़े साहिब'' एक नवंबर को तख्त श्री पटना साहिब लाया जाएगा, जो यात्रा का समापन करेगा। पुरी के एक पूर्वज, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की सेवा की, को उनकी ''सेवा'' के लिए यह जूते दिए गए थे।