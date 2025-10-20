Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'गर्व से कहो यह स्वदेशी है', पीएम मोदी ने दीवाली पर देशवासियों से की खास अपील

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:53 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और नवाचार का जश्न मनाकर मनाएं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लोगों से खरीदी गई स्वदेशी वस्तुओं को साझा करने का भी आग्रह किया, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को लोगो से स्वदेशी उत्पाद खरीदकर और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाकर त्योहार मनाने का अनुरोध किया।

    मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया- 'आइए इस त्योहारी मौसम को 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाकर मनाएं।'

    पीएम ने कहा- 'आइए, हम भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें- गर्व से कहो यह स्वदेशी है।' मोदी ने कहा कि आपने जो भी खरीदा है, उसे इंटरनेट मीडिया पर भी साझा करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें: Diwali 2025: एक-दो नहीं पूरे 11 लाख दीप जले, इस तरह मनाई गई राज्य की सबसे बड़ी दिवाली

     