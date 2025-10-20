'गर्व से कहो यह स्वदेशी है', पीएम मोदी ने दीवाली पर देशवासियों से की खास अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और नवाचार का जश्न मनाकर मनाएं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लोगों से खरीदी गई स्वदेशी वस्तुओं को साझा करने का भी आग्रह किया, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को लोगो से स्वदेशी उत्पाद खरीदकर और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाकर त्योहार मनाने का अनुरोध किया।
मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया- 'आइए इस त्योहारी मौसम को 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाकर मनाएं।'
पीएम ने कहा- 'आइए, हम भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें- गर्व से कहो यह स्वदेशी है।' मोदी ने कहा कि आपने जो भी खरीदा है, उसे इंटरनेट मीडिया पर भी साझा करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
