    पीएम मोदी और कीर स्टारमर में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री, एक ही कार में बैठ दिखे दोनों नेता

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:35 PM (IST)

    ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखी गई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वे स्टारमर के साथ एक ही कार में बैठे हैं। स्टारमर ने भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते को जल्द लागू करने का आग्रह किया और मुक्त व्यापार समझौते को भारत का सबसे महत्वाकांक्षी समझौता बताया। दोनों देशों ने रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत यात्रा पर हैं, इस दौरान उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर ब्रिटिश पीएम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें दोनों नेता एक ही कार में सवार हैं।

    तस्वीर के साथ पीएम मोदी ने लिखा, "भारत-ब्रिटेन की दोस्ती तेजी से आगे बढ़ रही है और बेहद जोश से भरी हुई है! आज सुबह की एक तस्वीर, जब मेरे मित्र प्रधानमंत्री स्टारमर और मैंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल लेने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी।"

    पीएम मोदी ने शेयर की स्टारमरम के साथ तस्वीर

    पीएम मोदी ने जो तस्वीर शेयर की है, वह मुंबई में ग्लोबल फिनटेक 2025 शामिल होने से पहले ली गई तस्वीर है। जुलाई 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से स्टारमर की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है।

    भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता यथाशीध्र लागू हो- स्टारमर

    ब्रिटिश पीएम स्टारमर बुधवार को मुंबई पहुंचे और भारत में ब्रिटेन के व्यापार मिशन का नेतृत्व किया, जिसमें 100 से ज्यादा व्यापारिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। स्टारमर ने हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आग्रह करते हुए कहा कि इसे यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

    भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

    ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में, उन्होंने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को "भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता" बताया। मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। दोनों देशों ने जुलाई 2025 में भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए।

    एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते की भी घोषणा की गई, जिसके तहत ब्रिटेन भारत को उत्तरी आयरलैंड में निर्मित लगभग 468 मिलियन डॉलर मूल्य की हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलें प्रदान करेगा, ताकि सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जा सके।

    भारत एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति- स्टारमर

    ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को कहा कि भारत एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 2028 तक तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने की राह पर है।

    कीर स्टारमर ने कहा, "यूनाइटेड किंगडम इस यात्रा में भागीदार बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।"

    रूस-यूक्रेन संघर्ष पर दोनों नेताओं में हुई चर्चा

    रूस-यूक्रेन संघर्ष पर स्टारमर ने कहा, हमने इस पर चर्चा की और विशेष रूप से उस परिणाम पर विचार किया जो हम दोनों चाहते हैं।

    उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और मैंने इस संघर्ष को समाप्त करने और इसके लिए उठाए जा सकने वाले विभिन्न कदमों पर ध्यान केंद्रित किया, और यह एक व्यापक चर्चा थी। हमने ऊर्जा के संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया।"