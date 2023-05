बेंगलुरु (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन कर्नाटक के बेंगलुरु में लगभग 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए ढोल सहित वाद्य यंत्रों के साथ बड़ी संख्या में लोग जमा हुए।

पीएम मोदी के रोड शो को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार, वह सुबह 10 बजे न्यू तिप्पसंद्रा रोड पर केम्पेगौड़ा प्रतिमा से एचएएल द्वितीय चरण, ओल्ड मद्रास रोड की ओर बढ़ते हुए रोड शो शुरू करेंगे। रोड शो का समापन ट्रिनिटी सर्किल पर सुबह 11.30 बजे होगा और इसके साथ ही कर्नाटक की राजधानी में पीएम मोदी के दो दिवसीय मेगा रोड शो का समापन होगा।

#WATCH | Preparations underway for Prime Minister Narendra Modi's roadshow in Bengaluru, ahead of Karnataka elections #Karnataka

(Visuals from KFC 12th Main Road, Indiranagar ) pic.twitter.com/Ekrs6DAnVm