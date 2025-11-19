पीएम किसान सम्मान 21वीं किस्त : नौ करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये, क्या है आगे का प्लान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत जैविक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। यह देश की पारंपरिक और स्वदेशी पहचान है। उन्होंने दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करते हुए कहा कि युवा कृषि को एक आधुनिक और स्केलेबल अवसर के रूप में देख रहे हैं, जोकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। इस मौके पर मोदी ने पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त भी जारी की।

देशभर के नौ करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती उनके दिल के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का विस्तार 21वीं सदी की कृषि की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में, बढ़ती मांग के कारण खेतों और विभिन्न कृषि-संबंधित क्षेत्रों में रासायनिक पदार्थों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम कर रहा है, मिट्टी की नमी को प्रभावित कर रहा है, और हर साल कृषि की लागत बढ़ा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे का समाधान फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती में बताया।

उन्होंने कहा- ''प्राकृतिक खेती भारत का अपना स्वदेशी विचार है और यह देश की परंपराओं में निहित है और पर्यावरण के अनुकूल है।'' पीएम ने भारतीय कृषि में बड़े बदलाव की कल्पना की और कहा कि भारत प्राकृतिक खेती के वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में है। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि जैविक खेती का नेतृत्व कोयंबटूर क्षेत्र से होगा।

इस अवसर पर, पीएम ने पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, जो देशभर के नौ करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के लाखों किसानों ने भी अपने खातों में धन प्राप्त किया है। मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक चार लाख करोड़ रुपये छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित किए जा चुके हैं।

उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिलने की जानकारी दी। जैव-उर्वरकों पर जीएसटी में कमी ने भी किसानों को लाभान्वित किया है। गमछा लहराते देख मोदी बोले- बिहार की हवाएं तमिलनाडु पहुंच गईं बिहार में राजग की शानदार जीत के बाद मोदी ने दर्शकों द्वारा उनके आगमन पर 'गमछा' लहराने का जिक्र करते हुए मजाक में कहा कि ऐसा लग रहा था कि बिहार की हवाएं तमिलनाडु में उनसे पहले पहुंच गई हैं। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में एआइएडीएमके-नेतृत्व वाला राजग अगले वर्ष विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ डीएमके-नेतृत्व वाले गठबंधन से सीधी जंग लड़ेगा। विपक्षी गठबंधन एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए प्रयासरत है।

श्री सत्य साई बाबा की शिक्षाएं 140 देशों में लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहीं- पीएम आंध्र प्रदेश के पुट्टपार्थी में श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह को सबांधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी शिक्षाएं और सेवा दुनियाभर में लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा को श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति में एक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया।

मोदी ने कहा-''आध्यात्मिक गुरु की जन्म शताब्दी सार्वभौमिक प्रेम, शांति और सेवा का उत्सव बन गई है। यद्यपि साई बाबा भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनका प्रेम और सेवा भावना करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक शक्ति है। उनकी प्रेरणा से 140 देशों में सत्य साई बाबा के लाखों भक्तों को नई रोशनी, दिशा मिल रही है और वे आगे बढ़ रहे हैं।''

इस दौरान मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाएं भी गिनाईं और कहा कि इनकी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही है। ऐश्वर्या राय ने छुए मोदी के पैर, पीएम ने दिया आशीर्वाद पुट्टपार्थी में श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत करने पहुंची अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पैर छुए। मोदी ने भी प्यार से उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को नमस्ते किया।

इस प्रकरण का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है और लोग ऐश की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बेहद संस्कारी बता रहे हैं। समारोह में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और जी. किशन रेड्डी भी मौजूद थे।