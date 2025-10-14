Language
    मुंबई-गुजरात के स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, त्योहार से पहले रेलवे का बड़ा फैसला

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर पश्चिम और मध्य रेलवे ने स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए मुंबई और गुजरात के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह निर्णय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना है।

    भीड़भाड़ से बचने के लिए लिया गया फैसला (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली और छठ त्योहारों से पहले पश्चिम और मध्य रेलवे ने भीड़भाड़ से बचने के लिए अपने प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

    इसमें मुंबई के सीएसएमटी और बांद्रा टर्मिनस शामिल हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री पर यह प्रतिबंध 15 से 31 अक्टूबर तक मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और निकटवर्ती गुजरात के वापी, उधना और सूरत स्टेशनों पर लागू रहेगा।

    पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य त्योहारी भीड़ के बीच स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)