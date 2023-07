पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का अनोखा उपाय, 10 पेड़ लगाने पर ले सकेंगे DRM के साथ सेल्फी

पूर्वी तटीय रेलवे जोन के वाल्टेर डिवीजन ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनोखा उपाय निकाला है। इसमें कहा गया है कि एक वर्ष में 10 पेड़ लगाने का वादा करें और वाल्टेयर डिवीजन रेलवे मैनेजर (डीआरएम) के साथ सेल्फी लें। इसमें बेहतर कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारी को प्राथमिकता देने की भी बात कही गई है। फाइल फोटो।

नई दिल्ली, पीटीआई। पूर्वी तटीय रेलवे जोन के वाल्टेर डिवीजन ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनोखा उपाय निकाला है। इसमें कहा गया है कि एक वर्ष में 10 पेड़ लगाने का वादा करें और वाल्टेयर डिवीजन रेलवे मैनेजर (डीआरएम) के साथ सेल्फी लें। इसमें बेहतर कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारी को प्राथमिकता देने की भी बात कही गई है। डीआरएम सचिवालय ने क्या कहा? पिछले महीने डीआरएम सचिवालय द्वारा जारी नोट में कहा गया है कि अक्सर आधिकारिक समारोहों और अन्य अवसरों पर बड़ी संख्या में कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य और अन्य अज्ञात लोग वाल्टेयर डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर के साथ तस्वीरें क्लिक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। आम लोगों को भी दी जा सकती है अनुमति सचिवालय द्वारा जारी नोट के मुताबिक, आम लोगों को भी ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वे कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम 10 पेड़ लगाने का वादा करते हैं। साथ ही घोषणा करते हैं कि कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है या कोई गलत मकसद नहीं है। डीआरएम के सचिवालय ने फोटो खिंचवाने के इच्छुक लोगों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वाल्टेयर रेलवे मंडल, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है, पूर्वी तटीय रेलवे जोन के तहत तीन रेलवे मंडलों में से एक है। प्रत्येक मंडल का नेतृत्व एक डीआरएम करता है, जो जोन के महाप्रबंधक (जीएम) के नेतृत्व में काम करता है।

