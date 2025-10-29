निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ आज चर्चा करेंगे पीयूष गोयल, देशभर के निर्यातकों की बैठक पर टिकी आंखें

पीटीआई, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बुधवार को यहां निर्यातक समुदाय के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान देश के निर्यात को और बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। देश का निर्यात सितंबर में 6.74 प्रतिशत बढ़कर 36.38 अरब डालर पर पहुंच गया।

निर्यातकों ने कहा-हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का कर रहे इंतजार यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका को निर्यात पिछले महीने लगभग 12 प्रतिशत घटकर 5.46 अरब डॉलर रह गया है। ऐसा 27 अगस्त से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाए जाने के कारण हुआ।

अधिकारी ने कहा, 'वाणिज्य मंत्री बुधवार को निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।' निर्यातक ने कहा कि उद्योग भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते का इंतजार कर रहा है। शुल्कों में कटौती से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा, 'हम इस समझौते का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शुल्कों में कटौती से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।' अमेरिका के उच्च आयात शुल्क से कपड़ा, समुद्री और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों से निर्यात प्रभावित हो रहा है।