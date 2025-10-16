Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पियूष गोयल ने FTA पर दिया बड़ा अपडेट, अमेरिका सहित कई देशों के साथ चल रही बातचीत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:04 PM (IST)

    वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने कई विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अमेरिका, ओमान, यूरोपीय संघ के साथ भी बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भी समझौते किए हैं। ब्राजील के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी बात हुई है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता चल रही है, हालांकि दोनों देशों के संबंध कुछ समय से तनावपूर्ण हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पियूष गोयल ने FTA पर दिया बड़ा अपडेट। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कई विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) लागू किए हैं और इस समय अमेरिका, ओमान एवं यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ ऐसे ही समझौतों के लिए सक्रिय वार्ता चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ एफटीए लागू किए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ भी एक व्यापार समझौता किया गया है।

    उन्होंने कहा, 'पिछले तीन वर्षों में हमने कई विकसित देशों के साथ एफटीए किए हैं। हम इस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू), चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ सक्रिय वार्ता में हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत निवेश और द्विपक्षीय व्यापार दोनों के लिये पसंदीदा गंतव्य है।'

    गोयल ने यह भी बताया कि ब्राजील के साथ प्राथमिकता वाले व्यापार समझौते को मौजूदा स्तर से आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है, ताकि दक्षिण अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। भारतीय अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय वा¨शगटन में अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है, जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

    इस वर्ष फरवरी में भारत और अमेरिका के शीर्ष नेताओं ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत शुरू करने और उसका पहला चरण 2025 के अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया था। अब तक बीटीए पर पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ महीनों में तनाव से गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का शुल्क लगाने के अलावा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया। भारत ने इन शुल्कों को 'अनुचित और अनुचित' ठहराया है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)