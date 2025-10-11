Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज रफ्तार बाइक सवार की कार से टक्कर का वीडियो वायरल, हेलमेट ने बचाई जान

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:17 AM (IST)

    पुणे के पिंपरी लिंक रोड पर एक तेज़ रफ़्तार बाइक सवार कार से टकरा गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बाइक सवार तेज़ रफ़्तार से जा रहा था और अचानक कार से टकरा गया। हेलमेट पहनने की वजह से बाइक सवार की जान बच गई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    तेज रफ्तार बाइक सवार कार से टकराया (फोटो स्क्रीन ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के पिंपरी लिंक रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार साइड से आ रही कार से टकरा गया। इस दौरान बाइक सवार सीधे कार के अगले हिस्से पर जा गिरा और शीशे से टकराया। इस दौरान कार का विंडशील्ड टूट गया। बाइक सवार युवक कार के अगले हिस्से से उछलकर कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गनीमत रही की युवक हेलमेट पहना हुआ था। इसलिए उसे गंभीर चोटें नहीं आई। हालांकि, इस दुर्घटना के दौरान कार और बाइक सवार दोनों को काफी नुकसान हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि एक बाइक सवार तेज रफ्तार से जा रहा होता है। तभी साइड से आ रही कार से जा टकराया। उसकी बाइक सड़क पर गिर जाती है और वो कार के अगले हिस्से पर धड़ाम से गिर जाता है।

    हेलमेट ने बचाई जान

    यह पूरी घटना गुरुवार शाम करीब चार बजे की बताई जा रही है। जो पिंपरी लिंक रोड पर हुई। जहां बाइक सवार का सिर सीधे कार से टकराया। लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से वह बाल-बाल बच गया। अगर बाइक सवार हेलमेट न पहना होता है तो उसको गंभीर चोट लग सकती। इसलिए यह हादसा याद दिलाता है कि सड़क पर सुरक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं आप जब भी बाइक से निकलें तो हेलमेट अवश्य पहनें और जब कार से जाएं तो सीट बेल्ट हमेशा पहनें और सावधानी से चलें।