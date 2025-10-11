तेज रफ्तार बाइक सवार की कार से टक्कर का वीडियो वायरल, हेलमेट ने बचाई जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के पिंपरी लिंक रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार साइड से आ रही कार से टकरा गया। इस दौरान बाइक सवार सीधे कार के अगले हिस्से पर जा गिरा और शीशे से टकराया। इस दौरान कार का विंडशील्ड टूट गया। बाइक सवार युवक कार के अगले हिस्से से उछलकर कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा।

गनीमत रही की युवक हेलमेट पहना हुआ था। इसलिए उसे गंभीर चोटें नहीं आई। हालांकि, इस दुर्घटना के दौरान कार और बाइक सवार दोनों को काफी नुकसान हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि एक बाइक सवार तेज रफ्तार से जा रहा होता है। तभी साइड से आ रही कार से जा टकराया। उसकी बाइक सड़क पर गिर जाती है और वो कार के अगले हिस्से पर धड़ाम से गिर जाता है।