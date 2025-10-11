तेज रफ्तार बाइक सवार की कार से टक्कर का वीडियो वायरल, हेलमेट ने बचाई जान
पुणे के पिंपरी लिंक रोड पर एक तेज़ रफ़्तार बाइक सवार कार से टकरा गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बाइक सवार तेज़ रफ़्तार से जा रहा था और अचानक कार से टकरा गया। हेलमेट पहनने की वजह से बाइक सवार की जान बच गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के पिंपरी लिंक रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार साइड से आ रही कार से टकरा गया। इस दौरान बाइक सवार सीधे कार के अगले हिस्से पर जा गिरा और शीशे से टकराया। इस दौरान कार का विंडशील्ड टूट गया। बाइक सवार युवक कार के अगले हिस्से से उछलकर कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा।
गनीमत रही की युवक हेलमेट पहना हुआ था। इसलिए उसे गंभीर चोटें नहीं आई। हालांकि, इस दुर्घटना के दौरान कार और बाइक सवार दोनों को काफी नुकसान हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि एक बाइक सवार तेज रफ्तार से जा रहा होता है। तभी साइड से आ रही कार से जा टकराया। उसकी बाइक सड़क पर गिर जाती है और वो कार के अगले हिस्से पर धड़ाम से गिर जाता है।
हेलमेट ने बचाई जान
यह पूरी घटना गुरुवार शाम करीब चार बजे की बताई जा रही है। जो पिंपरी लिंक रोड पर हुई। जहां बाइक सवार का सिर सीधे कार से टकराया। लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से वह बाल-बाल बच गया। अगर बाइक सवार हेलमेट न पहना होता है तो उसको गंभीर चोट लग सकती। इसलिए यह हादसा याद दिलाता है कि सड़क पर सुरक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं आप जब भी बाइक से निकलें तो हेलमेट अवश्य पहनें और जब कार से जाएं तो सीट बेल्ट हमेशा पहनें और सावधानी से चलें।
