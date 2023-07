पायलट ने किया विमान उड़ाने से इनकार, सांसदों सहित 100 यात्री फंसे; Air India ने जारी किया बयान

एयर इंडिया के पायलट ने ड्यूटी का समय पूर्ण होने के कारण विमान उड़ाने से मना कर दिया। इस कारण भाजपा सांसदों सहित 100 यात्रियों को रविवार को गुजरात के राजकोट हवाईअड्डे पर परेशानी का सामना करना पड़ा। विमान के पायलट ने यह कहते हुए उड़ान भरने से इन्कार किया कि उसने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मानदंडों के अनुसार अपनी ड्यूटी टाइम को पार कर लिया है।

पायलट ने किया विमान उड़ाने से इनकार, सांसदों सहित 100 यात्री फंसे। फाइल फोटो।

Your browser does not support the audio element.