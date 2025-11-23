Language
    पायलट पर क्रू मेंबर ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, मामला दर्ज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    बेंगलुरु के एक होटल में 26 वर्षीय केबिन क्रू सदस्य के साथ एक चार्टर्ड उड़ान के पायलट द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता ने हैदराबाद के बेगमपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जीरो एफआईआर दर्ज की गई और मामला बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पायलट पर क्रू मेंबर ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक होटल में 26 साल की केबिन क्रू मेंबर के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में यहां एक चार्टर्ड फ्लाइट के पायलट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

    पुलिस ने रविवार को बताया कि हालांकि यह घटना 18 नवंबर को बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन पीडि़ता ने शहर के बेगमपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 'जीरो FIR' दर्ज की गई।

    जांच है जारी

    बेगमपेट थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''हैदराबाद लौटने के बाद क्रू मेंबर ने यहां घटना की रिपोर्ट की और हमने केस दर्ज किया और इसे बेंगलुरु के हलासुरु थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। वे मामले की जांच कर रहे हैं।''

