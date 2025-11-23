पायलट पर क्रू मेंबर ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक होटल में 26 साल की केबिन क्रू मेंबर के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में यहां एक चार्टर्ड फ्लाइट के पायलट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पुलिस ने रविवार को बताया कि हालांकि यह घटना 18 नवंबर को बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन पीडि़ता ने शहर के बेगमपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 'जीरो FIR' दर्ज की गई।