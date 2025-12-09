Language
    गर्भवती महिलाओं के लिए घातक है PFAS से दूषित पानी, हो जाएं सावधान; खतरे में आपके बच्चे की जान

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    एक अध्ययन के अनुसार, पीएफएएस से दूषित पानी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इससे शिशुओं के समय से पहले जन्म, कम वजन और जन् ...और पढ़ें

    पीएफएएस दूषित पानी से शिशुओं को खतरा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जहरीला केमिकल माने जानेवाले पीएफएएस से दूषित पानी को पीने से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को गंभीर खतरा हो सकता है। इसके चलते शिशुओं के समय से पहले पैदा होने, कम वजन वाले बच्चों के जन्म के अलावा शिशु की जन्म के सालभर के भीतर मौत होने की आशंका बढ़ जाती है।

    एक अध्ययन में औद्योगिक इलाकों के आसपास रहनेवाली बड़ी आबादी के इस समस्या से ग्रसित होने की आशंका ज्यादा पाई गई है। एरिजोना यूनिवर्सिटी के डेरेक लेमोइन, एश्ले लांग और बो गुओ ने शोध के आधार पर दावा किया कि पीएफएएस (परफ्लुओरोएल्कली और पालीफ्लुओरोएल्कली) से दूषित पेयजल से जीवन पर्यंत स्वास्थ्य चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं।

    ये मानव निर्मित कंपाउंड पर्यावरण में मौजूद रहते हैं, जो शरीर में एकत्र हो सकते हैं और बेहद कम मात्रा में भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। यह अध्ययन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में पीएफएएस स्त्रोतों वाले पानी पर किया गया। शोधकर्ताओं ने 2010 से 2019 के बीच पीएफएएस प्रदूषित स्थलों के आसपास पैदा हुए 11,539 बच्चों के जन्म के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष दिया है।

    पाया गया कि पीएफएएस युक्त पानी पीने से 43 प्रतिशत तक कम वजन वाले (एक किलो से कम) शिशु के जन्म की आशंका है, जबकि 20 प्रतिशत आशंका है कि बच्चे का जन्म समय से पहले (28 हफ्ते से पहले) हो जाए। वहीं 191 प्रतिशत आशंका है कि जन्म के सालभर के भीतर बच्चे की मौत हो सकती है।

    पैदा होनेवाले प्रति एक लाख बच्चों में 2639 कम वजन, 1475 में समय पूर्व जन्म और 611 बच्चों की पैदा होने के सालभर के भीतर मौत होने की आशंका रहती है। पीएफएएस का आर्थिक बोझ भी भारी शोध में दावा किया गया कि पीएफएएस से दूषित पेयजल वाले माहौल में रहनेवाले बच्चों के इलाज पर पांच से सात अरब डालर का खर्च आ सकता है। वहीं पीएफएएस को पेयजल से हटाने पर कंपनियों को 3.8 अरब डालर खर्च करने पड़ सकते हैं।

    पीएफएएस कहां से आता है पीएफएएस दशकों से औद्योगिक गतिविधियों, लैंडफिल, अग्निशमन फोम और उपभोक्ता उत्पादों में उपयोग होते रहे हैं। मिट्टी में रिसकर ये रसायन भूजल में पहुंचते हैं और पेयजल के रूप में घरों में प्रयोग किए जाते हैं।

    कैसे बच सकती हैं गर्भवती महिलाएं विज्ञानियों ने बताया कि पीएफएएस को छानने का सबसे बढि़या तरीका एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का इस्तेमाल है। घरों में पानी के फिल्टर लगाना और समय पर बदलना पीएफएएस के जोखिम को कम कर सकता है।