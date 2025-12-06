'हम न्यायिक प्रक्रिया पर AI हावी नहीं होने देंगे', CJI बोले- हम सावधान हैं

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक प्रणाली में एआइ और मशीन लर्निंग के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे न्यायपालिका में एआइ और मशीन लर्निंग टूल्स के दुष्प्रभावों के बारे में पता है, लेकिन वह इन मुद्दों से न्यायिक निर्देशों के बजाय प्रशासनिक तरीके से उचित तरीके से निपट सकती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच-समझकर करते हैं और हम नहीं चाहते कि यह हमारे न्यायिक फैसले लेने की प्रक्रिया पर हावी हो जाए।' प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता कार्तिकेय रावल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनुपम लाल दास की बात सुनी, जिन्होंने एआइ से बने कंटेंट और न्यायिक प्रक्रिया में इसके कथित गलत इस्तेमाल से होने वाले खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की मांग की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वरिष्ठ वकील ने कहा कि एआइ टूल्स ऐसे न्यायिक उदाहरण या फैसले बनाते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं हैं और वे आखिरकार न्यायिक फैसलों का हिस्सा बन जाते हैं। इन चिंताओं को स्वीकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह बार और जजों दोनों के लिए एक सबक है। वकीलों और जजों का यह दायित्व है कि वे एआइ से बने 'नजीर वाले फैसलों' का सत्यापन करें और इससे न्यायिक अकादमियां और बार एसोसिएशन न्यायिक अधिकारियों व वकीलों को प्रशिक्षण देकर निपट सकती हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एआइ हालांकि न्यायिक कार्यों में मदद कर सकता है, लेकिन यह न्यायिक तार्किकता की जगह नहीं ले सकता या उसे प्रभावित नहीं कर सकता। दास ने कहा कि निचली अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे उदाहरणों का हवाला देना शुरू कर दिया है जो मौजूद ही नहीं हैं। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के नियामक निर्देशों की आवश्यकता सही लगती है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका ऐसे जोखिमों के बारे में सचेत है और न्यायिक प्रशिक्षण के जरिये उनसे निपटा जा रहा है।