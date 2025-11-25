जबलपुर में भीड़ ने कर दी पिटाई: हिंदूी विरोधी साहित्य बांटने का आरोप, जमकर कटा बवाल
जबलपुर के मानस भवन में सामाजिक सम्मेलन के दौरान हंगामा हुआ, जहाँ कुछ युवकों ने हिंदू विरोधी साहित्य बेचने का आरोप लगाया। विरोध करने पर युवकों की पिटाई की गई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने थाने का घेराव किया। आयोजकों पर जबरन घुसकर हंगामा करने का आरोप है। हिंदू संगठनों ने हिंदू विरोधी साहित्य बेचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानस भवन में रविवार को सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक जन चेतना सम्मेलन के दौरान जमकर हंगामा हो गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक अंदर घुसे, वहां पर हिंदू विरोधी साहित्य विक्रय किए जाने का आरोप लगाया।
इस दौरान विरोध कर रहे युवकों की कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित भीड़ ने पिटाई कर दी। इसके बाद बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और उन्होंने मदन महल थाने का घेराव किया। घटना के विरोध में प्रदर्शन किया।
जबरन घुसकर हंगामा करने का आरोप
कार्यक्रम का आयोजन कुशवाहा जनजागृति एवं विकास समिति एवं सम्राट अशोक क्रांति सेना की ओर से किया गया था। मुख्य अतिथि सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा थे। अराजक स्थित को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया। विवाद के दौरान जबलपुर पूर्व विधायक लखन घनघोरिया भी पहुंचे। उन्होंने हिंदू वादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर कार्यक्रम में जबरन घुसकर हंगमा करने का आरोप लगाया। उन पर वहां संविधान की किताबों को फाड़ने के आरोप लगाए है।
चश्मदीदों ने क्या बताया?
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर किताबों के स्टाल लगाए थे। दो-तीन युवक अंदर घुसे और अचानक हंगामा करते हुए बुक स्टाल की किताबों को फेंकने लगे। इसका पता चलते ही कार्यक्रम में उपस्थित लोग आ गए। उन्होंने युवकों की घेरकर पिटाई शुरु कर दी। घटना का पता चलने पर पुलिस पहुंची। भीड़ से युवकों को छुड़ाकर मदन महल थाने ले गई। पीछे-पीछे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य भी थाने पहुंच गए।
हिंदूवादी संगठनों ने आयोजन स्थल पर बेची जा रही किताबों में हिंदू देवी-देवता विरोधी बातें और उनके अपमान करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि कार्यक्रम में हिंदू विरोधी गतिविधियों की जा रही थी। हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने के आरोपितों पर एफआइआर पंजीबद्ध करने की मांग की है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत की जांच कर रही है।
