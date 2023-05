शिलांग, एजेंसी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (PDF), अपने दो विधायकों के साथ, मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी में विलय हो गया है। इसी के साथ, 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है। दोनों पार्टियों का विलय 10 मई को शिलांग में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले हुआ है।

Meghalaya | PDF (People's Democratic Front) merged with NPP (National People's Party) today

"Elated to welcome MLAs of PDF, Banteidor Lyngdoh, Gavin M Mylliem & all supporters of PDF to the growing NPP family. The growing belief in the NPP is a testament to the proven… pic.twitter.com/mpITJbi0Bt